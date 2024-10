Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigt Berichte, wonach derzeit rund 10.000 nordkoreanische Soldaten vorbereitet würden, um auf Russlands Seite im Krieg gegen die Ukraine zu kämpfen. Er habe entsprechende Informationen seiner Geheimdienste, sagte Selenskyj am Donnerstag in Brüssel auf einer Pressekonferenz am Rande des EU-Gipfels. Einige nordkoreanische Offiziere würden sich bereits auf besetztem Gebiet in der Ukraine befinden.

Russland wolle damit Lücken in seinen Streitkräften füllen. Die öffentliche Meinung in Russland sei nämlich gegen eine Mobilisierung von jungen Russen. Nordkorea würde damit als erstes Land Russland mit Soldaten unterstützen, nach Irans Unterstützung mit Drohnen und Raketen für Russland. Dies wäre „der erste Schritt zu einem Weltkrieg“.