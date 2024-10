Wegen eines eingedrungenen Luftfahrzeugs ist im Norden der israelischen Metropole Tel Aviv Sirenenalarm ausgelöst worden. „Die Sirenen wurden nach einem Eindringen eines feindlichen Luftfahrzeugs in verschiedenen Gebieten im Zentrum von Israel aktiviert“, teilte die israelische Armee am Freitagabend mit. Es seien „Abfangversuche unternommen“ worden, so dass womöglich „zusätzliche Explosionen“ zu hören seien.

Der Vorfall ereignete sich am Beginn des jüdischen Versöhnungsfestes Jom Kippur, einem strengen Fasten- und Ruhetag.