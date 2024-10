Bei israelischen Angriffen im Libanon sind am Dienstag nach Behördenangaben mindestens 36 Menschen getötet worden. 150 weitere Personen seien verletzt worden, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Allein am Dienstag registrierte der Notfallausschuss der geschäftsführenden Regierung insgesamt 137 israelische Luftangriffe im Libanon. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz droht mit verstärkten Attacken, sollte Israel weiter den Libanon angreifen.

Mindestens 2119 Menschen getötet

Seit Ausbruch der Gefechte zwischen der Hisbollah und Israel vor einem Jahr seien mindestens 2.119 Menschen getötet und 10.019 weitere verletzt worden, so das libanesische Gesundheitsministerium. Das Ministerium unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Hisbollah-Kämpfern.

Angriffe Israels auf den Süden von Beirut haben massive Zerstörung verursacht. Die südlichen Vororte der libanesischen Hauptstadt, die als Hochburg der Hisbollah-Miliz gelten, seien einer Reihe von Angriffen ausgesetzt, meldete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur ANI am Dienstag. Vier Wohngebäude seien nach einem israelischen Angriff eingestürzt.

180 Geschosse registriert

"Die zunehmenden Angriffe des israelischen Feindes" bedeuteten, dass die israelische Stadt "Haifa und andere Orte genauso häufig von unseren Raketen angegriffen werden wie Kirjat Schmona, Metula" und andere Orte, erklärte die Hisbollah-Miliz am Dienstag. Kirjat Schmona und Metula liegen im Norden Israels an der Grenze zum Libanon.

Die israelische Armee hatte mitgeteilt, dass am Dienstag insgesamt 180 Geschosse aus dem Libanon registriert worden seien, die auf Ziele im Norden Israels und vor allem in Haifa gerichtet gewesen seien. Die meisten der Geschosse seien abgefangen worden, einige aber auch in Vororten der wichtigsten Hafenstadt Israels eingeschlagen. Eine Frau in Haifa wurde leicht verletzt.

Zweite Front eröffnet

Die Hisbollah-Miliz hatte einen Tag nach dem Hamas-Großangriff vom 7. Oktober 2023 mit Luftangriffen eine zweite Front gegen Israel eröffnet. Israel verstärkt seit Ende September seine Angriffe gegen Hisbollah-Ziele, dabei wurden Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah und andere hochrangige Kommandanten der Miliz getötet. Vor rund einer Woche gab Israel zudem den Beginn von "begrenzten und gezielten" Bodeneinsätzen gegen die Hisbollah im Südlibanon bekannt. Am Dienstag hatte die Armee ihren Einsatz auf den Südwesten des Libanon ausgeweitet.