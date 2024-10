Israels Luftwaffe hat in der Nacht laut örtlichen Sicherheitsquellen Ziele weit im Landesinneren des Libanons angegriffen. Bei einer Attacke auf ein palästinensisches Flüchtlingslager in der nordlibanesischen Stadt Tripoli wurde ein Anführer der Al-Kassam-Brigaden, des militärischen Arms der Palästinenserorganisation Hamas, getötet. Saeed Atallah Ali sei zusammen mit drei Familienmitgliedern ums Leben gekommen, berichten der Hamas nahestehende Medien.

Angriff auf Moschee

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Kämpfer der pro-iranischen Hisbollah-Miliz in einer Moschee im Südlibanon angegriffen. Wie die Armee mitteilte, beschoss die israelische Luftwaffe in der Nacht zum Samstag mithilfe von Informationen des Militärgeheimdienstes ein Hisbollah-Kommandozentrum innerhalb einer Moschee, die an das Salah-Ghandur-Krankenhaus im Süden des Libanon grenzt. Es war das erste Mal, dass die israelische Armee eine Moschee im Libanon angriff, seit die Hisbollah zur Unterstützung der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas im Gaza-Krieg ihre Angriffe auf Israel ausgeweitet hatte.

Weitere Aktionen im Libanon geplant

Das israelische Militär hat geflüchtete Libanesen dazu aufgerufen, nicht zu ihren Wohnorten zurückzukehren. Die israelischen Angriffe auf Dörfer im Libanon würden fortgesetzt, erklärte ein Armeesprecher auf der Plattform X. Um welche Dörfer es sich handelte, führte er nicht genauer aus. Seit Beginn der intensiven Angriffe ruft das israelische Militär die Menschen in bestimmten Gebieten des Libanons immer wieder zur Flucht auf. Darauf folgen in der Regel Luftangriffe der israelischen Armee.

Jahrestag von Hamas-Massaker steht bevor

Unterdessen herrscht im Nahen Osten kurz vor dem ersten Jahrestag des Massakers der islamistischen Hamas in Israel am 7. Oktober nervöses Warten auf die angekündigte Vergeltung Israels für Irans kürzlichen Raketenangriff. Israel habe der Regierung von US-Präsident Joe Biden nicht zugesichert, dass ein möglicher Angriff auf die iranischen Atomanlagen vom Tisch ist, sagte ein hochrangiger Beamter des US-Außenministeriums dem US-Fernsehsender CNN. Biden hatte sich am Mittwoch gegen einen solchen Angriff ausgesprochen.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump widersprach ihm jetzt: „Seine Antwort hätte sein sollen: Zielt zuerst auf die Atomanlagen und macht euch über den Rest später Gedanken“, sagte Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Fayetteville im US-Staat North Carolina.

Hisbollah feuert weiter auf Israel

Unterdessen geht der gegenseitige Beschuss zwischen der Hisbollah und der israelischen Armee weiter. Israels Armee will die Hisbollah schwächen und von der Grenze vertreiben. Die Schiitenmiliz gab in der Früh eine Erklärung ab, wonach sie erneut eine Raketensalve auf den Norden Israels abgefeuert habe. Am Vortag hatte die proiranische Miliz nach Angaben des israelischen Militärs etwa 222 Geschosse aus dem Libanon auf israelisches Gebiet abgefeuert. Im Norden Israels heulten auch in der Nacht die Sirenen.

Iran will „Friedensprozess“ im Libanon und in Gaza

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi möchte indes nach eigenen Angaben den Friedensprozess im Libanon und im Gaza-Krieg wieder in Gang setzen. „Derzeit ist der Waffenstillstand im Libanon und Gaza das dringlichste Problem, und wir hoffen, dass die Bemühungen diesbezüglich auch Früchte tragen“, sagte Araghchi laut Nachrichtenagentur IRNA am Samstag bei einem Besuch in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Tags zuvor war der Minister zu Gesprächen im libanesischen Beirut.

Der iranische Chefdiplomat bezeichnete Israel als das „Haupthindernis“ und forderte die internationale Gemeinschaft auf, sich gegen die israelischen „Kriegsverbrechen“ zu stellen, um einen Frieden zu ermöglichen.