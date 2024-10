Zum Jahrestag des beispiellosen Massakers am 7. Oktober in Israel, der mehr als 1100 Opfer, darunter fast 40 Kinder, zum Opfer gefallen sind, lädt eine partei- und gesellschaftsübergreifende Plattform aus 30 Organisationen am Montag um 18 Uhr zum Gedenken am Ballhausplatz ein. Unter enormen Sicherheitsvorkehrungen soll nicht nur der Toten der Barbarei, darunter vier österreichische Doppelstaatsbürger, gedacht werden. In Gaza werden von der Hamas immer noch rund 100 Geiseln, darunter der österreichische Doppelstaatsbürger Tal Shoham, großteils in Tunnels festgehalten.

Bei der Veranstaltung sollen Verwandte der verschleppten Geiseln sowie der israelische Botschafter in Österreich, David Roet, und der Präsident der Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, zu Wort kommen. Auch Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Finanzstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sowie die Nationalratsabgeordnete Stephanie Krisper (Neos) werden die Bühne betreten. Musikalisch untermalt wird der Abend vom Jüdischen Chor Wien und der Sopranistin Hila Fahima.

Den Abschluss bilden das Totengebet, die israelische Hymne sowie ein Lichtmeer.

