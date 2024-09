Die Luftwaffe führe derzeit „umfangreiche Angriffe“ durch, teilte die israelische Armee Montagfrüh auf Telegram mit. Die proiranische Schiiten-Miliz hatte zuvor nach eigenen Angaben ihrerseits den Norden Israels angegriffen. Auch irakische Schiiten-Milizen attackierten nach eigenen Angaben eine israelische Militärbasis mit Drohnen.

Israelische Kampfflugzeuge hätten knapp zwei Dutzend Angriffe im Süden des Libanon geflogen, hieß es am späten Abend aus Sicherheitskreisen. Die israelische Artillerie sei zudem dabei, die zentralen und westlichen Gebiete im Süden des Libanons unter Beschuss zu nehmen.

Warnungen via Smartphone © AFP / Joseph Eid

Östlich der libanesischen Hafenstadt Byblos schlug nach Angaben eines Anrainers eine Rakete ein. Das unbewohnte Gebiet sei bisher von Luftangriffen verschont gewesen. Es befinde sich zwischen von Christen und von Schiiten bewohnten Dörfern. Auch die libanesischen Staatsmedien berichten über einen Raketeneinschlag in der Gegend.

Südlibanon wird zur Kampfzone

Die israelische Armee warnte am Montag die Einwohner im Südlibanon. Der israelische Militärsprecher Daniel Hagari sagte, die Hisbollah verstecke Angriffswaffen in Häusern von Zivilisten. Dies betreffe Dutzende von Dörfern in einer Zone bis zu 80 Kilometer nördlich der israelischen Grenze. „Die Hisbollah hat den Süden des Libanon in eine Kampfzone verwandelt“, sagte er. Damit gefährde die Organisation die Bürger des eigenen Landes. Er rufe alle Zivilisten, die sich in der Nähe von Häusern aufhielten, in denen die Hisbollah Waffen versteckt habe, dazu auf, das Gebiet sofort zu verlassen.

Auf die Frage eines Journalisten, ob Israel eine Bodenoffensive im Süden des Libanon plane, sagte Hagari, man werde „alles unternehmen, um die Einwohner des israelischen Nordens sicher in ihre Häuser zurückkehren zu lassen“. Israel hatte zuletzt seine Angriffe in dem feindlichen Nachbarland noch deutlich verstärkt. Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant erklärte, mit seinem US-Amtskollegen Lloyd Austin über die Angriffe auf Hisbollah-Stellungen gesprochen zu haben.

Militär: „Versteckte Marschflugkörper in Wohnhaus“

Die Hisbollah hat nach Darstellung der israelischen Armee versucht, einen in einem Wohnhaus versteckten Marschflugkörper gegen Israel einzusetzen. Es handle sich um eine Rakete aus russischer Produktion mit einem rund 300 Kilogramm schweren Sprengkopf und einer Reichweite von bis zu 200 Kilometern, sagte ein israelischer Militär im Gespräch mit Journalisten.

Auch im Gazastreifen war Israels Armee erneut aktiv. Sie griff eine Kommandozentrale der islamistischen Hamas aus der Luft an. Diese habe sich im Zentrum des abgeriegelten Küstenstreifens in einem Gebäude befunden, in dem früher eine Schule gewesen sei, hieß es. Die Zentrale habe der Hamas zur Planung und Ausführung von Terroranschlägen gegen israelische Soldaten und den Staat Israel gedient. Die Armee habe vor dem Angriff zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Gefahr für Zivilisten zu mindern. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

Drohnenangriffe im Jordantal

Der Angriff der irakischen Miliz soll auf eine Basis der israelischen Golani-Brigade in den „besetzten palästinensischen Gebieten“ in den frühen Morgenstunden mit Drohnen erfolgt sein. Das teilte der „Islamische Widerstand im Irak“, eine Milizenvereinigung, mit. Weitere Einzelheiten über Schäden oder mögliche Opfer waren zunächst nicht bekannt. In der Nacht auf Montag teilten die Milizen zudem mit, sie hätten mit Drohnen im besetzten Jordantal angegriffen. Das Jordantal liegt im Grenzgebiet zwischen Israel, Jordanien und dem Westjordanland.

Die israelische Armee teilte mit, im südlichen Teil der Golanhöhen hätten israelische Kampfjets erfolgreich eine vom Irak aus gesendete Drohne abgefangen. Sie habe sich von Syrien aus israelischem Gebiet genähert. Es habe keine Verletzten gegeben. Israel hat die syrischen Golanhöhen im Sechstagekrieg 1967 besetzt und 1981 annektiert.

Alltagsleben in Beirut - trotz des Beschusses

In der libanesischen Hauptstadt Beirut ging der Alltag trotz des zunehmenden Beschusses aus Israel und Befürchtungen einer möglichen Bodenoffensive normal weiter. Die Menschen gingen am Montag in der Früh in die Arbeit oder einkaufen, auch der Schulunterricht in der Hauptstadt läuft. Einige Anrainer bereiteten allerdings Notgepäck vor mit wichtigen Dokumenten, um im Ernstfall schnell die Stadt verlassen zu können. In der Einkaufsstraße Hamra in der Innenstadt waren kaum Menschen unterwegs, was ungewöhnlich ist an einem Montagmorgen.

In den südlichen Vororten von Beirut, wo bei einem israelischen Luftangriff der Hisbollah-Kommandant Ibrahim Aqil und 44 weitere Menschen getötet wurden, war die Lage deutlich angespannter. Hier blieben Schulen geschlossen und nur wenige Geschäfte waren geöffnet. Auch im Süden des Landes ging vielfach Panik um aus der Sorge vor einem größeren Krieg.