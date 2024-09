Slowenien war das erste Land, das einen Kandidaten für die neue EU-Kommission vorschlug und war dann doch das letzte Land, das einen hatte: Der ursprünglich vorgesehene Tomaž Vesel trat unmittelbar nach einem Besuch von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Slowenien zurück. Angeblich, weil man auf „Meinungsunterschiede über die künftige Funktionsweise“ gestoßen war. Später sagte Premier Robert Golob eher kryptisch, man habe sich auf „Grundlage von Unterlagen, die dem Parlament vollständig vorliegen, für eine neue Kandidatin entschieden. Diese Unterlagen enthalten den Rücktritt des vorherigen Kandidaten, nichts anderes“. Für den Vorsitzenden des zuständigen Parlamentsausschusses für EU-Angelegenheiten, den konservativen Oppositionspolitiker Franc Breznik, war das zu wenig. Er verzögerte die Ausschusssitzung und verlangte Einsicht in einen Brief von der Leyens an Golob. Sein Vorwurf: Vesel sei schlicht dem Wunsch der Kommissionspräsidentin nach mehr Frauen an der Spitze nachgekommen, denn als Ersatzkandidatin war die Diplomatin Marta Kos nominiert worden.

Vorwürfe wegen „unangemessener Führung“

Inzwischen wurde Kos vom Ausschuss bestätigt, doch nun gehen die Wogen in Brüssel, hoch. Denn nicht nur in Slowenien, sondern auch überregional gibt es viele kritische Stimmen an der Kandidatin, die aus einer angesehenen Familie in Prevalje stammt, einen Steinwurf von Bleiburg bzw. der Kärntner Landesgrenze entfernt. Marta Kos hat in ihrer Laufbahn unter anderem als Journalistin in Deutschland (Deutsche Welle, RTV) gearbeitet, war für die slowenische Wirtschaftskammer tätig, Regierungssprecherin und schließlich Botschafterin in Deutschland und dann in der Schweiz; dort trat sie dann zurück, nachdem es Vorwürfe wegen „unangemessener Führung“ gegeben hatte. Die Kandidatin für einen der EU-Top-Jobs lebt bis heute in der Schweiz, also außerhalb der EU.

Geheimdienst-Gerüchte und Rücktritte

Kos war nicht nur überraschend aus dem Präsidentenwahlkampf 2022 ausgestiegen und hatte aus unklaren Gründen ihr Parteimandat zurückgelegt. Die größte Oppositionspartei SDS fuhr schwere Geschütze auf und zweifelte nicht nur an den Kompetenzen der Nominierten, sondern rührte bereits bekannte Geschichten auf, wonach die heute 59-Jährige früher für den ehemaligen jugoslawischen Geheimdienst UDBA gearbeitet haben soll. Sie berufen sich dabei auf das Zentralregister des slowenischen Sicherheitsdienstes und UDBA-Nachfolgers SDV, in dem ihr Name vorkommt, allerdings ohne konkrete Zuordnung. Die SDS-EU-Abgeordnete Romana Tomc übt heftige Kritik an der Personalie; Kos sei „problematisch“ und „völlig inakzeptabel“.

Wird die EVP zustimmen?

Das ist deshalb brisant, weil Tomc nicht nur Delegationsleiterin im EU-Parlament, sondern auch Vizepräsidentin der EVP ist. Dem Vernehmen nach befasst sich die größte Fraktion im Parlament derzeit mit der Frage, ob man Kos die Zustimmung verweigern soll – ein heikler Fall, würde man damit doch dem Wunsch der zur selben Parteienfamilie gehörenden Kommissionschefin widersprechen. Diese habe, so ist hinter vorgehaltener Hand zu hören, ihre Entscheidung im engsten Kreis getroffen, ohne Rücksprache bei den Parteifreunden in Slowenien. Damit gilt die als letzte nominierte Kandidatin bei den kommenden Hearings auch als erste, die vom Parlament abgelehnt werden könnte.

Kos wehrt sich: „Lüge und Verleumdung“

Kos selbst hat sich diese Woche in einer schriftlichen Stellungnahme an „Euronews“ zur Wehr gesetzt und alle Vorwürfe zurückgewiesen. Die Anschuldigungen seien bereits bei ihrer Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2022 aufgetaucht, um sie zu diskreditieren. „Bevor ich Botschafterin in Deutschland und der Schweiz wurde, wurde ich von den Sicherheitsdiensten beider Länder überprüft. Ich erhielt meine Zustimmung ohne Probleme“, betonte sie. Sie verwies auch auf ihre öffentlichen Ämter und Auszeichnungen, so sei sie 2016 „Botschafterin des Jahres“ gewesen oder habe in Deutschland eine hohe Ehrenmedaille erhalten. Kos: „Die Behauptung von Frau Tomc, ich sei nur nominiert worden, weil ich eine Frau bin, widerspricht meiner 35-jährigen Karriere und meiner Kompetenz. Das ist eine Lüge und Verleumdung.“