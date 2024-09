Die deutsche Regierung sorgte am Montag mit der Ankündigung, landesweit an allen Grenzen Kontrollen einzuführen, für Aufsehen. Ziel sei es, die Einreise von Personen ohne Visum einzuschränken, illegale Migration zu unterbinden und die Terrorgefahr zu minimieren. Reaktionen folgten prompt, Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) stellte klar: „Österreich wird keine Personen entgegennehmen, die aus Deutschland zurückgewiesen werden.“

Am Dienstagnachmittag (15.00 Uhr) werden sich Vertreter der Ampel-Regierung, der oppositionellen CDU/CSU sowie der Bundesländer treffen. Nach langem Zögern sagte Dienstagfrüh auch die Unionsfraktion ihre Teilnahme an den Migrationsgesprächen zu. Dabei geht es vor allem darum, wie und ob Geflüchtete direkt an der Grenze zurückgewiesen werden können.

Hat Faeser ein europarechtskonformes Modell für die Zurückweisung in petto?

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte am Montag neben der Einführung von vorübergehenden Grenzkontrollen an allen deutschen Landgrenzen auch angekündigt, ein europarechtskonformes Modell für die Zurückweisung an den Grenzen entwickelt zu haben. Details wollte sie jedoch nicht nennen, diese sollten bei dem Treffen am Dienstagnachmittag erläutert werden. Die CDU/CSU hatte betont, dass die Thematik der Zurückweisungen „eine zentrale Frage“ sei.

Der Parlamentsgeschäftsführer der Fraktion, Thorsten Frei (CDU) brachte die Forderung seiner Fraktion so auf den Punkt: „Wir fordern nicht nur stationäre Grenzkontrollen, sondern auch die Zurückweisung derer, die aus anderen EU-Staaten kommen und an der Grenze um Asyl bitten.“ Dies wäre eine radikale Abkehr von der bisherigen Praxis: Bisher werden Asylsuchende von der Grenze in Aufnahmezentren im Gebiet der Bundesrepublik gebracht; erst dort wird dann geprüft, ob ein anderes EU-Land nach den sogenannten Dublin-Regeln für das Asylgesuch zuständig ist.

Frei räumte ein, dass die Rechtslage in der Frage der Zurückweisungen an den Grenzen „nicht völlig klar“ sei. Dazu gebe es „bis dato keine höchstrichterliche Rechtsprechung“. Dies bedeute im Umkehrschluss aber nicht, dass man an den Grenzen von vornherein nicht zurückweisen könne.