Aus der Perspektive persönlicher Betroffenheit ist die hilflos wirkende Aktion verständlich: Arbeiter in der von der Schließung bedrohten Audi-Fabrik in Brüssel haben die Schlüssel von 200 Neuwagen an sich gebracht – sie wollen von der Geschäftsführung Klarheit über ihre Zukunft, bis dahin soll kein Neuwagen die Fabrik verlassen. Das passt zur Forderung des italienischen Industrieministers Adolfo Urso, die für 2026 geplante Evaluierung des für 2035 geplanten Verbrenner-Endes um ein Jahr vorzuziehen.