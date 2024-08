In der südrussischen Region Rostow haben mehr als 500 Feuerwehrleute am Dienstag am dritten Tag in Folge gegen einen durch einen ukrainischen Drohnenangriff ausgelösten Großbrand in einem Öldepot gekämpft. „Das Feuer hat eine Ausdehnung von 10.000 Quadratmetern, mehrere Dieseltanks brennen“, sagte der Verwaltungschef von Proletarsk, Waleri Gornitsch, laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Tass.

„Es gibt keine Explosionsgefahr, keine Gefahr für Menschen und keine Evakuierungen“, fügte er hinzu. Vier Löschflugzeuge und mehr als 520 Feuerwehrleute sind demnach im Einsatz. Die Löschflugzeuge seien nötig, da sich Fahrzeuge wegen der großen Hitze nicht dem Feuer nähern könnten, teilte Gornitsch weiter mit.

Feuer entzündete sich durch herabfallende Trümmer

Nach Angaben der Behörden wurden bisher mindestens 41 Feuerwehrleute verletzt, 18 von ihnen wurden im Krankenhaus behandelt. Angesichts der Heftigkeit des Brandes hatte der Gouverneur der Region Rostow, Wassili Golubew, am Montag den Ausnahmezustand erklärt.

Das Feuer im Bezirk Proletarsk entzündete sich demnach am Sonntag durch herabfallende Trümmerteile nach der Abwehr eines Drohnenangriffs durch die Luftverteidigung. Proletarsk liegt etwa 200 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Kiew greift seit Beginn des Konfliktes im Frühjahr 2022 Einrichtungen der Öl- und Gasindustrie in Russland an. Einige dieser Einrichtungen befinden sich hunderte Kilometer von der Grenze entfernt.