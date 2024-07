Taliban erkennen in Wien ausgestellte afghanische Pässe nicht mehr an

Es geht um Dokumente wie Pässe und Visa, die von afghanischen Botschaften in Städten wie Wien oder Berlin ausgestellt wurden, in Ländern, die die jetzige Taliban-Regierung nicht anerkennen. Die Taliban waren 2021 gewaltsam an die Macht gekommen. Auch viele afghanische Botschaften im Ausland erkennen die Taliban nicht an.