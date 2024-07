Ex-US-Präsident Donald Trump will sich nach eigenen Angaben am Donnerstag mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu treffen. Er werde Netanyahu, der am Montag zu einem Besuch in Washington eingetroffen war, in seiner Privatresidenz Mar-a-Lago in Florida empfangen, kündigte Trump am Dienstag in seinem Onlinenetzwerk Truth Social an. Am Mittwochabend wird Netanyahu zunächst vor dem US-Kongress in Washington sprechen.

Die Rede vor beiden Häusern des Kongresses wird mit Spannung erwartet - die Beziehungen zwischen den USA und Israel sind wegen der israelischen Offensive im Gazastreifen äußerst angespannt. Laut Weißem Haus will US-Präsident Joe Biden Netanyahu am Donnerstag im Weißen Haus empfangen. Der 81-jährige Biden hatte am Sonntag angesichts der Zweifel an seiner geistigen und körperlichen Fitness den Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt. Stattdessen tritt für die Demokraten nun vermutlich Vize-Präsidentin Kamala Harris. Sie will Netanyahu während seines US-Besuchs ebenfalls treffen.



Trump hatte am 13. Juli bei einem Wahlkampfauftritt einen Anschlag knapp überlebt. Wenige Tage später wurde der 78-Jährige offiziell als Kandidat der Republikaner für die Präsidentschaftswahl im November nominiert.