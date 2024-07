Sie ist energiegeladen, humorvoll, klug – und sie ist die Frau von J. D. Vance, Donald Trumps designiertem Vizepräsidenten: Usha Vance, geborene Chilukuri. Ihre Eltern sind aus Indien in die USA eingewandert, sie selbst ist in San Diego, Kalifornien, geboren, und die Familie gehört dem hinduistischen Glauben an: Usha ­Vance ist so ziemlich das Gegenteil von allem, was der durchschnittliche Republikaner gut findet.