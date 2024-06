„Kinder sind keine Mütter, Vergewaltiger sind keine Väter.“ Mit dieser Botschaft demonstriert die 37-jährige Sozialarbeiterin Clara Saraiva am Montag gemeinsam mit Hunderten Menschen an der Copacabana in Rio de Janeiro. Sie protestieren gegen einen aktuellen Gesetzesentwurf im Nationalkongress, der Abtreibung mit Mord gleichsetzen würde.