In Albanien werden am 1. August zwei neue, von Italien betriebene Flüchtlingseinrichtungen eröffnet. Dies sagte Premierministerin Giorgia Meloni am Mittwoch bei einem Besuch der Hafenstadt Shëngjin in Begleitung ihres albanischen Amtskollegen Edi Rama. Ursprünglich hätten die beiden Einrichtungen am 20. Mai eröffnet werden sollen, es gab aber Verzögerungen beim Bau.

Die beiden Migrantenzentren werden zunächst 1.000 Menschen aufnehmen, eine Zahl, die auf über 3.000 ansteigen kann, sobald das bilaterale Protokoll vollständig in Kraft getreten ist. „Die Mittel, die wir hier in Albanien ausgeben, dienen der Bewältigung des Migrationsphänomens. Die Mehrheit der Italiener hat mich gebeten, das Migrationsproblem strukturell zu lösen“, antwortete Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf eine Frage zur Kritik der Opposition an den Kosten des Protokolls mit Albanien über Migranten.

Abkommen als mögliches Vorbild

Meloni betonte, dass gemäß dem bilateralen Protokoll zur Einrichtung der Flüchtlingszentren Frauen, Kinder und „schwache“ Personen nicht nach Albanien gebracht werden sollen. „Wir werden in Albanien eine völlig neue Phase in der Bewältigung des Migrationsproblems einleiten. Das Abkommen mit Albanien könnte von vielen Ländern nachgeahmt werden. Sie könnte Teil einer strukturellen Lösung der Europäischen Union für die Migrationsproblematik sein. Wir haben viele Augen auf uns gerichtet, wir wollen erfolgreich sein“, sagte die italienische Premierministerin.

Vorbereitungen im Vorfeld des Besuchs der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihres albanischen Amtskollegen Edi Rama im Hafen von Shenjin im Nordwesten Albaniens © AP / Vlasov Sulaj

Die Opposition in Italien spricht seit Tagen von einem „800-Millionen-Euro-Wahlbluff“. So viel dürfte Italien die Errichtung der beiden Lager für Migranten aus Italien in Albanien kosten. Auf diese Einwände hat Meloni wiederholt entgegnet: Der „Migrantentransfer“ habe strategische Bedeutung und setze Maßstäbe in Europa„, weil es “die Migrationspolitik in der EU grundlegend verändern kann„.

Meloni, Vorsitzende der rechten Regierungspartei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens/FdI), war im Herbst 2022 mit dem Versprechen ins Amt gelangt, die Zahl der Asylanträge deutlich zu senken. Vergangenes Jahr wurden jedoch annähernd 158.000 neuankommende Migranten in Italien gezählt - über 50.000 mehr als 2022. Der Plan ist nun, Bootsflüchtlinge direkt in die zwei Aufnahmezentren nach Albanien zu bringen: in die Hafenstadt Shëngjin an der Adria sowie nach Gjadër einige Kilometer landeinwärts. In den von Italien betriebenen Zentren sollen Asylanträge geprüft und auch schnellere Abschiebungen ermöglicht werden. Die Parlamente beider Staaten haben das entsprechende Abkommen trotz einiger Kritik gebilligt.