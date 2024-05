Am Tag nach der Katastrophe flackern rote Friedhofskerzen vor den Gittern, mit denen die Polizei den Unglücksort an der Strandpromenade absperrte. Vor dem eingestürzten Medusa Beach Club, eine bei Touristen wie Einheimischen beliebte Bar an Mallorcas Playa de Palma mit Restaurant und Dachterrasse, versammeln sich Hunderte von Schaulustigen. Viele sind entsetzt.