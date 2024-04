In Israel wohnende Holocaust-Überlebende erhalten 25 Millionen Euro aus Deutschland. Das deutsche Finanzministerium bezeichnete die Zahlung als „unbürokratische Soforthilfe in dieser beängstigenden und heillosen Kriegssituation“. Die Zahlung solle in der Ausnahme‐ und Belastungssituation für die Holocaust-Opfer „eine Geste der Solidarität und des Beistands aus Deutschland gegenüber Israel beinhalten“, teilte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag in Berlin mit.

Die Belastung der Holocaust-Opfer werde durch die weltweit zu verzeichnenden Antisemitismusbekundungen noch verstärkt. Die Zahlungen würden in Zusammenarbeit der Jewish Claims Conference mit einer israelischen Regierungsstelle ausgeführt, die auch die Entscheidung über die Auszahlungen im Einzelnen treffe. Viele Holocaustüberlebende seien durch die Angriffe der Hamas besonders hart betroffen gewesen, sei es durch den Verlust der Wohnung, der Unterstützungssysteme in Form von Pflege sowie anderen Unterstützungsleistungen, teilte der Sprecher weiter mit.

Materielle Entschädigung

Nach Angaben der Jewish Claims Conference vom Dienstag erhalten die etwa 113.000 in Israel lebenden Holocaust-Überlebenden je 220 Euro aus dem Solidaritätsfonds. Die 1951 gegründete Conference on Jewish Material Claims against Germany mit Sitz in New York ist der Dachverband jüdischer Organisationen, die sich um die materielle Entschädigung von Holocaust-Überlebenden kümmert. Die Zahlungen hätten im März begonnen. Es werde noch einige Monate dauern, den Betrag in Zusammenarbeit mit der israelischen Behörde für die Rechte von Holocaust-Überlebenden allen Berechtigten zukommen zu lassen, hieß es.

Claims-Präsident Gideon Taylor würdigte die Zahlungen Deutschlands. „Diese zusätzliche symbolische Anerkennungszahlung Deutschlands an Holocaust-Überlebende in Israel ist eine Botschaft der Solidarität“, betonte Taylor. Auslöser des Gaza-Kriegs war das beispiellose Massaker mit mehr als 1.200 Toten, das Terroristen der Hamas und anderer Gruppen am 7. Oktober in Israel verübt hatten. Aus den Orten im Grenzbereich zum Gazastreifen und aus dem Norden Israels, der von der Schiitenmiliz Hisbollah beschossen wird, wurden Zehntausende Israelis, darunter auch Holocaust-Überlebende, evakuiert.