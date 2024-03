Von 2010 bis 2015 war er Gemeinderat und Vizebürgermeister und kürzlich hätte Otmar Brandweiner von der Stadt Fürstenfeld dafür mit einem Ehrenzeichen gewürdigt werden sollen. Doch auf den SPÖ-Politiker wurde schlicht vergessen. In einem persönlichen Brief an den Oststeirer hat sich Bürgermeister Franz Jost (ÖVP) entschuldigt. Brandweiner nimmt die Entschuldigung an: „Die Aufzeichnungen über die Ehrenzeichen waren schon in meiner Zeit als Gemeinderat sehr lückenhaft. Deshalb hege ich keinen Groll“, heißt es in einem Schreiben.