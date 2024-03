Russland hat den langjährigen Korrespondenten der spanischen Zeitung „El Mundo“, Xavier Colás, ohne Nennung eines Grundes ausgewiesen. „Nachdem ich zwölf Jahre lang von Moskau aus berichtet habe, weigerten sich die russischen Behörden in letzter Minute, mein Journalistenvisum zu verlängern, und ich hatte nur 24 Stunden Zeit, das Land zu verlassen, musste zu viel zurücklassen“, schrieb Colás auf X.

Er habe in den vergangenen Wochen schon Besuch von der Polizei bekommen, die ihn warnten, nicht länger über Proteste von Soldatenfrauen gegen den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu berichten. Ein Behördenvertreter habe dem Journalisten am Dienstagabend in knappen Worten mitgeteilt, sein Visum werde nicht verlängert, berichtete die Zeitung am Donnerstag. „Wenn Sie nicht abreisen, bevor das Visum abläuft, bekommen Sie Probleme“, habe der Beamte gewarnt. Colás befinde sich inzwischen außerhalb Russlands, nachdem er noch gerade rechtzeitig ein Flugticket habe kaufen können, schrieb die Zeitung weiter.

Geschlossene Tür nach zwölf Jahren

„Es ist hart, zwölf Jahre Leben während einer Nacht in drei Koffer zu stopfen und die Tür hinter sich zu schließen, während man weiß, dass auch diese Wohnung ab dem kommenden Tag verbotenes Territorium ist“, zitierte die Zeitung ihren Korrespondenten. „Aber Korrespondenten sind dort, wo man uns sein lässt, allerdings ohne, dass uns jemand vorschreibt, was wir erzählen sollen und was nicht“, betonte Colás in dem Bericht.

Er bereue nichts. „Ich habe einfach meine Arbeit gemacht: Erzählen, was passiert, mit den Menschen sprechen, die darunter leiden und erklären, wer dafür verantwortlich ist“, schrieb Colás. „Ein Korrespondent muss jemand sein, der furchtlos über die Regierung schreibt, so als würde die Regierung ihn nicht beobachten, und der zugleich sorgfältig über die einfachen Leute schreibt, so als könnten sie ihn am nächsten Tag tatsächlich lesen“, beschrieb der Spanier seine Arbeit.