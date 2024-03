Nachdem Österreich zwei russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt hat, wird Russland Österreichs Botschafter ins Außenministerium vorladen. Dies meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS laut Reuters am Donnerstag. Es würden zu gegebener Zeit Vergeltungsmaßnahmen ergriffen werden, geht aus einer Erklärung des russischen Außenministeriums hervor.

Volle Verantwortung

Laut TASS verurteilte das russische Außenministerium die Ausweisung zweier russischer Diplomaten durch Wien aufs Schärfste. „Die österreichischen Behörden haben zwei Diplomaten der russischen Botschaft in Österreich grundlos zur Persona non grata erklärt. Die russische Seite verurteilt diesen weiteren unfreundlichen Schritt Wiens aufs Schärfste, für dessen Folgen die österreichischen Behörden die volle Verantwortung tragen“, heißt es in der Erklärung.

Wie eine Sprecherin von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) der APA Mittwochabend mitteilte, haben die beiden russischen Diplomaten „Handlungen gesetzt, die mit ihrem diplomatischen Status unvereinbar sind“. Diese Formulierung wird in der Regel verwendet, wenn es um Geheimdiensttätigkeiten geht.