Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch 38 russische Drohnen abgefangen und zerstört. Insgesamt hätten die russischen Streitkräfte 42 Drohnen auf Ziele in der Ukraine angefeuert, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Es gab Verletzte. In der russischen Oblast Kursk ist nach Angaben des dortigen Gouverneurs indes ein Lager für Treib- und Schmierstoffe von einer ukrainischen Drohne getroffen worden.

Ein Treibstofftank stehe in Flammen, teilte Gouverneur Roman Starowoit auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram mit. Niemand sei verletzt worden. Die Fabrik in der Stadt Schelesnogorsk zur Produktion von Roheisen gehört zur Holding Metalloinvest des Oligarchen Alischer Usmanow und steht auf den internationalen Sanktionslisten. Nach Unternehmensangaben hat das Feuer keinen Einfluss auf die weitere Arbeit der Fabrik.

Russisches Grenzgebiet

Zudem teilten die Behörden in den russischen Oblasten Belgorod und Woronesch mit, dass ukrainische Drohnen abgeschossen worden seien. Kursk, Belgorod und Woronesch grenzen an die Ukraine. Aus dem russischen Grenzgebiet wurden immer wieder Angriffe seitens der ukrainischen Streitkräfte gemeldet. Die Ukraine selbst nimmt dazu meist nicht Stellung.

Laut ukrainischer Luftwaffe seien im Iran gefertigte Shahed-Drohnen im Süden, im Zentrum, im Westen und Nordosten der Ukraine abgefangen worden. In einigen Landesteilen habe der Luftalarm mehr als zwei Stunden gedauert. Es ist einer der schwersten russischen Drohnenangriffe der vergangenen Wochen. Sieben Menschen seien in der Region Sumy im Osten des Landes verletzt worden, erklärte die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft. Unter ihnen befände sich auch ein zehn Jahre alter Bub.