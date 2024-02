In den Südstaaten gibt es einen Menschenschlag, den man die „Good Old Boys“ nennt. Männer mittleren Alters in Kleinstädten, manche in politischen Funktionen, manche Geschäftsleute, die einander kennen. Konservativ sind sie, vor allem, was Familienwerte angeht, und alteingesessen. Und die Good Old Boys von South Carolina haben sich, leider, von Nikki Haley abgewandt. Sie mögen Donald Trump. Der sei zwar, sagte ein Wähler aus dem US- Bundesstaat zur New York Times, wie ein „verrückter alter Onkel“, aber den brauche man nun, und nicht seine überempfindliche Nichte, Nikki, die Schneeflocke.