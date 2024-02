Am Rande des Treffens der G-20-Außenminister in Rio de Janeiro kam es zu einem kuriosen Zwischenfall. Russlands Außenminister Sergej Lawrow wollte mit seinem Dienstflugzeug – einer Ilyushin Il-96 – am Freitag weiter nach Brasilia reisen, um dort den brasilianischen Präsidenten Lula da Silva zu treffen. Doch der Plan verzögerte sich, weil sich der dortige Treibstofflieferant weigerte, das Flugzeug aufzutanken – als Grund gab er US-Sanktionen gegen Russland an, wie mehrere Medien berichteten. Der Jet hätte dort betankt werden müssen, um die weite Strecke zurück nach Russland zu schaffen.

Dann wollte man Treibstoff der brasilianischen Luftwaffe nutzen, doch die hatte zu wenig lagernd für das verbrauchsintensive vierstrahlige Flugzeug. Schließlich löste man die peinliche Situation, in dem Lawrow im Flugzeug seines brasilianischen Amtskollegen Mauro Vieira mitreiste. So kam es doch noch zu dem Treffen.