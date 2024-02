Am Ende des unerwartet kurzen Gipfels war sogar der eine oder andere Staatschef ratlos. Das, was beim Sondertreffen in Brüssel beschlossen wurde, hätte man auch letzten Dezember schon auf Schiene gehabt. Nur, weil sich der ungarische Premierminister Viktor Orbán zunächst quergelegt hatte, war der Sondergipfel notwendig geworden – und alle 27 mussten samt ihren Delegationen in die Flieger steigen. Um dann vor Beginn des Treffens zu erfahren, dass es sich ihr Kollege wieder anders überlegt hatte.