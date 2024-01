Vor der israelischen Botschaft in Stockholm ist ein gefährlicher Gegenstand gefunden worden. Nach Angaben der Polizei der schwedischen Hauptstadt wurde er am Zaun an der Rückseite des Gebäudes entdeckt. Das nationale Bombeneinsatzkommando habe festgestellt, dass das Objekt scharf gewesen sei. Es sei daraufhin vor Ort zerstört worden. Die Polizei sperrte die Gegend während des Vorfalls am Mittwoch weiträumig ab und leitete Ermittlungen ein.

Nach Informationen der Zeitung „Aftonbladet“ und des Senders TV4 soll es sich bei dem gefundenen Objekt um eine scharfe Handgranate handeln. Von Polizeiseite wurde das zunächst nicht bestätigt.

Der israelische Botschafter in Schweden, Ziv Nevo Kulman, sprach von einem versuchten Angriff auf die Botschaft und das dortige Personal. Er dankte den schwedischen Behörden für ihre schnelle Reaktion und machte klar: „Wir lassen uns von Terror nicht einschüchtern.“

Die israelische Vertretung liegt im Stockholmer Stadtteil Östermalm nur einen knappen Kilometer Fußweg von der deutschen Botschaft entfernt.