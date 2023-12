Die Konflikte an der israelischen Grenze zum Libanon haben zugenommen. Am Mittwoch sind 18 Raketen von der Hisbollah in Richtung Israel geschossen worden. Die meisten, aber nicht alle, wurden abgefangen. Das israelische Militär zeigt sich zunehmend bereit, den Kampf gegen die Schiiten-Miliz im Libanon entscheidend auszuweiten, die israelische Zeitung Haaretz berichtet unterdessen, dass sich die USA über eine zweite große Front dieses Krieges zunehmend sorgen.

„Heute haben wir eine Reihe von Plänen für die Zukunft gebilligt, und wir müssen, wenn nötig, für eine Offensive bereit sein“, sagte Israels Generalstabschef Herzi Halevi am Mittwoch bei einem Besuch des Armeekommandos in der nordisraelischen Stadt Safed. Zuvor hatte auch Minister Benny Gantz, Mitglied des Krisenkabinetts, auf einer Pressekonferenz erklärt, dass sich die Situation an der Grenze ändern müsse. „Wenn die Welt und die libanesische Regierung das Schießen nicht beenden und die Hisbollah nicht von der Grenze abziehen, wird es die IDF (israelische Streitkräfte, Anm.) tun.“

Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober flammten die Kämpfe im Norden Israels wieder auf, bisher vermieden aber beide Seiten eine völlige Eskalation. Genau dies befürchten nun offenbar die USA, die auf eine diplomatische Lösung drängen.