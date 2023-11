Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es keine Hinweise auf einen terroristischen Anschlag, sagte die Gouverneurin des US-Staats New York, Kathy Hochul. Es werde aber eine Weile dauern, bis man herausfinden werde, was passiert sei. Hochul bestätigte, dass zwei Insassen in dem Auto getötet und ein Grenzbeamter verletzt worden seien.

Die Ermittler hätten eine Bombe als Ursache ausgeschlossen, die Möglichkeit eines Terroranschlags sei aber noch nicht komplett vom Tisch, da die Umstände des Vorfalls noch ungeklärt seien. Die Grenzbeamten schlossen einen vorsätzlichen Anschlag nicht aus, die ersten Hinweise deuteten aber nicht darauf hin, hieß es. Die US-Bundespolizei FBI untersuche den Vorfall. Nach ersten Angaben der Grenzbehörden habe ein rücksichtsloser Fahrer den Unfall und die Explosion verursacht, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Grenzübergänge geschlossen

Der Vorfall ereignete sich zu einer Zeit wachsender weltweiter Sicherheitsbedenken wegen des Nahostkonflikts und am Vorabend des Thanksgiving-Festes, dem Höhepunkt des Reiseverkehrs in den USA. Als Vorsichtsmaßnahme schlossen die Behörden den Grenzübergang und drei weitere zwischen New York und Ontario auf unbestimmte Zeit.

Auch der Buffalo International Airport wurde nach dem Vorfall für alle internationalen Flüge geschlossen, wie die Federal Aviation Administration auf ihrer Website mitteilte. In New York City wurden die Sicherheitsvorkehrungen an verschiedenen Orten verschärft, teilte Bürgermeister Eric Adams mit.

Nach Berichten von Augenzeugen und Strafverfolgungsbehörden, die von anderen Medien veröffentlicht wurden, raste ein Auto in die Brücke, geriet außer Kontrolle, ging in Flammen auf und stürzte von der Brücke. CNN berichtete unter Berufung auf Augenzeugen und unter Vorlage von Videoaufnahmen, dass sich das Fahrzeug von der US-Seite der Grenze näherte, beschleunigte, gegen einen Randstein prallte und in die Luft flog, bevor es Feuer fing und explodierte.