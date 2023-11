In Jerusalem haben in einer Anhörung in der Knesset am Montagvormittag Familien von Geiseln die israelische Regierung aufgefordert, ein geplantes Gesetz zur Todesstrafe für Terroristen nicht zu verabschieden. „Keine Todesstrafe für Terroristen“, forderte Gil Dikman, dessen Cousine, Carmel Gat, von der Hamas entführt wurde und dessen Schwester, Yarden Roman Gat, vermisst wird, laut „Haaretz“.

Sicherheitsminister Ben-Gvir von der rechtsextremen Koalitionspartei Otzma Jehudit tritt vehement für das Gesetz ein. Anfang März hatte das israelische Parlament das Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht. 55 von 120 Abgeordneten stimmten für den Entwurf, den die Abgeordnete Limor Son Har-Melech von der Otzma Jehudit eingebracht hatte. Neun Abgeordnete stimmten dagegen, der Rest war abwesend oder enthielt sich.