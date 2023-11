Palästinas Botschafter in Österreich sieht Hamas nicht als Terrororganisation

In der Diskussion mit dem in Israel geborenen Autor und Historiker Doron Rabinovici spricht Österreichs Botschafter in Palästina, Salah Abdel Shafi, von der Hamas lediglich als Teil des politischen Feldes in Palästina. Aus dem 7. Oktober müsse Israel „die richtigen Schlüsse ziehen“.