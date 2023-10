Vor knapp 15 Jahren hatte Recep Tayyip Erdogan als Premier eine neue außenpolitische Leitlinie ausgegeben. Die Türkei sollte als aufstrebende Regionalmacht „null Probleme mit den Nachbarn“ haben. Was viele im Westen zunächst hoffen ließ, entpuppte sich aber von Beginn an als Chimäre. Mit Erdogan an der Spitze hatte die Türkei im vergangenen Jahrzehnt sehr viele Probleme mit so gut wie allen Nachbarn.