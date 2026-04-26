Ihre Augen sind so himmelblau wie ihre Fingernägel. Und wie das Seidenhemd, in dem sie sich per Instagram-Video an den Präsidenten persönlich wendete. „Wladimir Wladimirowitsch, man fürchtet Sie. Das Volk fürchtet Sie, die Blogger fürchten Sie, die Unterhaltungskünstler, die Gouverneure…“ Die Worte, die über die Botox-prallen Lippen der russischen Starbloggerin Viktoria Bonja kamen, klangen nach Brandrede. Dabei versuchte sie Wladimir Putin über die Schwächen seiner Alleinherrschaft aufzuklären: „Ich habe das Gefühl, zwischen uns, dem einfachen Volk, und Ihnen steht eine gewaltig dicke Mauer. Und ich möchte diese Mauer durchbrechen.“

Damit fand sie offenbar auch im Kreml Gehör. „Darin werden viele Themen angesprochen, an denen tatsächlich gearbeitet wird“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow zum Video.

Bonja, 13 Millionen Follower auf Instagram, ist nicht die einzige russische Influencerin, die in den vergangenen Tagen lautstarke Kritik an der Staatsmacht äußerte. Auch Aisa Aj, Teilnehmerin an der Reality-Show „Stars in Afrika“, erklärte auf Instagram, sie habe schon keine Kraft mehr, Angst zu haben. „Denken Sie an die Leute, die ohne Haus, ohne Essen leiden müssen. Wie viel geht noch? Wie viel Geld muss gestohlen werden, damit es genügt?“

Auch andere folgten ihr

Das ist erstaunlich, denn vor Kurzem plauderten die digitalen Influencerinnen über Luxusurlaub oder ihre neuesten Versuche als Pop-Sängerinnen. Früher hätte man sie It-Girls genannt, Berufsschönheiten, die Schlagzeilen mit missglückten kosmetischen Operationen oder neuen Boyfriends machten. Nun jedoch riskieren sie „glamourfreie, aber gefährliche Gespräche“, wie die Pop-Poetin Katja Gordon ebenfalls auf Instagram erklärte. „Wir wollen freien Zugang zum Internet!“ Erwachsene Leute, die in Russland wählen dürften, hätten wohl auch das Recht, Informationen zu bekommen und weiterzuverbreiten.

Die Bloggerinnen sprechen damit nur aus, was viele Russinnen und Russen bewegt. Die Behörden beschränken mehr und mehr den Zugang zum Internet – und sorgen damit für Frust. Denn in vielen Regionen funktioniert das mobile Internet miserabel bis gar nicht mehr, Telegram ist selbst bei der kämpfenden Truppe in der Ukraine blockiert. Und Bewohner der Grenzprovinz Belgorod klagen, der neue Staatsmessenger Max verschicke bei Raketenangriffen keine akustischen Push-Signale. Das überschattet selbst den rasanten Anstieg der Rohstoffpreise infolge Donald Trumps Iran-Kriegs. Die gesamte Wirtschaft stottert. Laut dem Statistikamt Rosstat schrumpften im Februar 22 von 28 Branchen, die Metallindustrie gar um 15,1 Prozent. Selbst die Produktion fertiger Metallprodukte, zu denen auch Bomben und Granaten gehören, sank um 1,9 Prozent. Enteignungen, Steuererhöhungen und immer neue Regeländerungen verschlechterten die Wirtschaftslage weiter, sagt der Exilökonom Wladislaw Inosemzow, der Putins Kriegswirtschaft jahrelang als Selbstläufer bezeichnete. „Erlaubt es dem Kreml, und er wird die eigene Wirtschaft eher fertigmachen als alle Sanktionen.“

Poppoetin Katja Gordon © IMAGO/Pavel Kashaev

All das greifen die Bloggerinnen auf und beschweren sich öffentlich über die Internet-Blockaden, über die Hochwasserkatastrophe in Dagestan, über die neue Heizölpest an den Badestränden von Anapa oder über die Korruption der Beamten und Parlamentarier. Putin aber loben sie als starken Präsidenten. „Wir unterstützen Sie!“, verkündet Bonja. Sie solidarisiert sich ganz Z-patriotisch auch mit den „Jungs, die ihre (jetzt in Dagestan überschwemmten) Häuser verlassen haben, um das Vaterland zu verteidigen.“

Aber außer Millionen Likes häufen sich auf Instagram und den anderen Plattformen auch zehntausende Kommentare, zum Teil aus dem Exil. Und immer wieder schmähen sie Putin persönlich: „Der Fisch stinkt vom Kopf!“ Oder: „Putin weiß alles. Der Zar ist schlimmer als seine Höflinge.“ Es wird auch über an der Ukrainefront gefallene oder verletzte Männer geklagt. Und Bonjas Videoblog kommentierte sogar der offizielle Instagram-Kanal von „Lecker und Punkt“, Russlands größter Fastfood-Kette: Auf jetzt verbotenen Portalen würden Hunderte Millionen Rubel für Hochwasseropfer gesammelt, während der Staat Milliarden ausgebe, um sie zu blockieren. „Ein sonderbares Bild.“

Schon schlagen Kolleginnen vor, einen gemeinsamen politischen Chat aufzumachen. Und Fans fordern, die Bloggerinnen sollten für die Staatsduma kandidieren. Dort aber wartet man nicht auf sie. Witalij Mironow, Abgeordneter der Putin-Partei „Einiges Russland“, drohte Bonja und denunzierte sie im kremlnahen Boulevardportal life.ru. „Diese Bloggerin zitiert gern die Medien und Kanäle der Opposition und ausländischer Agenten.“

Gegenwind

Wladimir Worsobin, Kommentator der kremlnahen Komsomolskaja Prawda, beschwert sich auf Telegram, dass die Staatsmacht Instagram und andere hochpopuläre Plattformen verbiete und sie so „diesen ewigen Bonjas“ überlasse. Aber er erinnerte auch daran, dass Bittsteller, die sich beim Zaren über seine Gefolgschaft beschwerten, schon immer gefährlich lebten. Unter Iwan dem Schrecklichen hätte man solchen die Köpfe oder bestenfalls die Bärte abgeschnitten.

Erstmals seit Jahren rumort es also in der russischen Gesellschaft. Auch im Apparat scheint es Missmut zu geben. In den vergangenen Wochen murrte erst das kremlnahe Portal Moskowskij Komsomoljez über die fehlende Kommunikation der Obrigkeit mit der eigenen Bevölkerung: „Die Zahl unbedachter Verbote pro Einwohner ist kaum noch zu toppen.“ Die ebenfalls kremlnahe Nesawissimaja Gaseta aber warnt angesichts der Internetblockaden vor einer Rückkehr zum Spätstalinismus. Schon damals hätten Repressalien gegen die Entwicklung von Genetik und Robotern die historische Entwicklung der Sowjetunion um Jahrzehnte zurückgeworfen. „Man darf den Sicherheitsorganen nicht das alleinige Recht geben, die Arbeit in Russlands Zukunftstechnologie zu verbieten.“ Wie in der späten Sowjetunion sei es wieder Mode geworden, den Staat zu kritisieren.