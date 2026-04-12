Péter Magyar

Es ist bezeichnend, wie Oppositionschef Péter Magyar am 11. Februar 2024 ins öffentliche Leben Ungarns platzte. In einem aufsehenerregenden Interview mit dem regierungskritischen Youtube-Sender „Partizán“ rechnete der Fidesz-Apparatschik und Ex-Mann der ehemaligen Justizministerin Judit Varga mit dem System Orbán ab. Obwohl Magyar damals bekräftigte, dass er keine politische Laufbahn einschlagen wolle, wurde er zum neuen Hoffnungsträger der regierungskritischen Wählerschaft des Landes.

Péter Magyar hofft auf den Wahlsieg in Ungarn © IMAGO/Martin Fejer/estost.net

Ein kritischer Geist und die Lust an der Konfrontation – das sind vermutlich die markantesten Attribute des Politikers Magyar. Nach eigenen Worten hatte er sich schon in der Schule wegen seines ausgeprägten Gerechtigkeitssinns immer wieder Zoff eingehandelt. Andere bezeichnen ihn auch als aufbrausend. Seine Ex-Frau, mit der Magyar drei Söhne hat, ging sogar so weit, ihn als eine durch und durch aggressive Person darzustellen.

Was seine politische Haltung angeht, verortet sich Magyar selbst im rechten Spektrum. Diese Gesinnung wurde ihm gewissermaßen in die Wiege gelegt. Immer wieder erzählt er stolz, dass das ehemalige konservative Staatsoberhaupt Ungarns, Ferenc Mádl (2000–2005), sein Taufpate sei. Der heutigen Regierungspartei Fidesz trat Magyar bei, nachdem eine flammende Wahlkampfrede Orbáns ihn und seinen damaligen engen Freund Gergely Gulyás 2002 in den Bann geschlagen hatte.

Während Gulyás die Karriereleiter bei der Regierungspartei Fidesz stückweise emporkletterte und inzwischen als Leiter des Ministerpräsidentenamtes im Rang eines Ministers ist, gelang es dem streitlustigen Magyar nie, sich in die disziplinierte Fidesz-Gemeinschaft so richtig einzufügen. Unter der tatkräftigen Hilfe seines Freundes Gulyás gelangte er zu einigen einträglichen Funktionärsposten in staatlichen Unternehmen. Nach der Scheidung von Judit Varga wurde die Luft um Magyar aber immer dünner – wohl auch deshalb, weil sich Gulyás nach und nach von ihm abwandte.

Standhaft ging er jedoch daran, eine neue Oppositionskraft, die Tisza-Partei, auf die Beine zu stellen. Auch die Schmutzkübel-Kampagnen gegen seine Person von Seiten der Regierungsmedien konnten ihm bis heute nichts anhaben. In einem sehr persönlichen Interview Ende des Vorjahres räumte Magyar ein, dass er selbst nicht wisse, woher er die schier unerschöpfliche Energie und Steherqualitäten hernehme.

Tingelt er doch pausenlos entweder durch Ungarn, oder er nimmt im EU-Parlament als Mitglied der Fraktion der Europäischen Volkspartei an Sitzungen teil. Seit seine Tisza-Partei bei der Europawahl 2024 knapp 30 Prozent der Stimmen erlangte, ist Magyar auch EU-Abgeordneter. Immerhin, die EU ist für Magyar kein Neuland. Zwischen 2009 und 2018 lebten und arbeiteten er und seine Ex-Frau Judit Varga in Brüssel. Im Zeitraum zwischen 2015 und 2018 war Magyar für die Beziehungen zwischen der Regierung Orbán und dem Europäischen Parlament zuständig.

Viktor Orbán

Heute dürften wohl nicht wenige europäische Staats- und Regierungschefs der Meinung sein, dass Ungarns Langzeitpremier Viktor Orbán ein Politiker ist, der notorisch gegen den Stachel löckt. Seine Vetopolitik mit Blick auf die Unterstützung der kriegsgebeutelten Ukraine stößt vielen auf. Allein, diese Widerborstigkeit ist Orbán schon seit Kindesbeinen an eigen.

Viktor Orbán: Der Mann, der Ungarn umgebaut hat, bangt um seine Macht © IMAGO/Beata Zawrzel

In der Volksschule bekam der junge Orbán wiederholt Verwarnungen. Seine Mutter Erzsébet Sipos soll sogar zu dem Erziehungsratgeber „Das schwer erziehbare Kind“ gegriffen haben. Vater Győző Orbán war im Umgang mit seinem Sohn weniger zimperlich. Laut Orbán wurde er regelmäßig verprügelt. Das letzte Mal mit 17 Jahren.

Auch sonst war die Kindheit des heute 62-Jährigen von Mühsal und Härte geprägt. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen am Rande des Dorfes Felcsút auf. Weil die Familie von den kärglichen Einkünften der Eltern kaum ein Auskommen fand, mussten Orbán und seine Brüder Győző jr. und Áron oft nach der Schule bei der Feldarbeit aushelfen. Es ist vor allem seiner Mutter Erzsébet zu verdanken, dass Orbán mit 14 das Gymnasium besuchen durfte.

Dort wurde jener Lajos Simicska sein enger Freund, mit dem er noch zu Zeiten des real existierenden Sozialismus, 1988, die liberale Partei Bund Junger Demokraten (Fidesz) gründete. Schon ein Jahr nach der Gründung trat Orbán eindrucksvoll in Erscheinung. Bei einer Großkundgebung im Juni 1989 forderte er auf dem Budapester Heldenplatz wagemutig „den sofortigen Abzug der russischen Truppen“, die in Ungarn durch die Sowjetunion stationiert waren.

Nach dem Ende des Sozialismus 1989/90 zogen Orbán und der Fidesz bei den ersten freien Wahlen im Jahr 1990 auf Anhieb ins Parlament ein. Als Orbán merkte, dass mit einer liberalen Politik in Ungarn nicht viel zu holen ist, wandten er und seine Partei sich bürgerlich-konservativen Werten zu. Bei den Parlamentswahlen 1998 trug der politische Richtungswechsel bereits Früchte. Orbán wurde an der Spitze einer rechten Koalitionsregierung zum ersten Mal zum Premier gekürt.

Schon in seiner ersten Legislaturperiode als Regierungschef verfolgte Orbán eine Politik, die sich der kompromisslosen Verteidigung nationaler Interessen verschrieb. 2002 war aber zunächst einmal Schluss mit Regieren. Es folgten acht lange Jahre in der Opposition, in denen Orbán und seine Partei sich zunehmend radikalisierten und immer mehr in den Rechtspopulismus abdrifteten.

Seine große Stunde schlug bei den Parlamentswahlen 2010, als seine Partei eine parlamentarische Zweidrittelmehrheit erlangte. Orbán und seine Regierung gingen sofort daran, das Land politisch und wirtschaftlich umzukrempeln. Sie schufen ein System, das auf den Machterhalt des Fidesz und die Bereicherung von Orbáns Familie sowie regierungsloyaler Personen hinausläuft. Das von ihm errichtete „illiberale“ System trägt heute weniger die Züge westlicher Demokratien als vielmehr östlicher Autokratien.