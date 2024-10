Heute also Volkswille. Wobei: 20 Prozent der Menschen in diesem Land, die älter als 16 Jahre alt sind und somit im wahlberechtigten Alter, besitzen nicht die österreichische Staatsbürgerschaft. Der Wille eines Fünftels der hier lebenden, arbeitenden, Steuern zahlenden Bevölkerung kommt folglich nirgends zum Ausdruck, nur in der symbolischen Pass-Egal-Wahl, die SOS Mitmensch vor Abstimmungen organisiert. Ergebnis der diesjährigen Pass-Egal-Nationalratswahl: SPÖ und Grüne erlangten zusammen mehr als 56 Prozent der 20.000 abgegebenen Stimmen.