Die KPÖ hat laut eigenen Angaben alle erforderlichen Unterstützungserklärungen für einen bundesweiten Antritt bei der Nationalratswahl am 29. September gesammelt. Spitzenkandidat wird Tobias Schweiger. Inhaltlich will sich die KPÖ unter anderem für das Thema leistbares Wohnen starkmachen. Die Kommunistische Partei ist bisher bei jeder Nationalratswahl angetreten, tatsächlich im Parlament vertreten war sie aber nur von 1945 bis 1959.

Bereits am Mittwoch hatte die KPÖ ihr Wahlprogramm präsentiert. Bei der letzten Nationalratswahl 2019 kam sie auf 0,69 Prozent der Stimmen. Deutlich besser schnitt sie bei der heurigen EU-Wahl ab, die erreichten 2,96 Prozent sind das beste bundesweite Ergebnis seit 1962. An Bedeutung gewannen die Kommunisten zuvor vor allem in der Steiermark, wo sie schon seit 2005 im Landtag sitzen und seit 2021 mit Elke Kahr sogar die Bürgermeisterin in der Landeshauptstadt Graz stellen.