Seit einem knappen Jahr regiert die FPÖ in Niederösterreich. Während sie sich im Wahlkampf noch mit der ÖVP der Landeshauptfrau stritt, ging sie nach der Wahl eine Koalition mit den Konservativen ein. Udo Landbauer bereut das Bündnis nicht, im Gegenteil: Er sieht in Niederösterreich eine Blaupause für die Bundesregierung.

Wechsel von Asyl zur Staatsbürgerschaft soll es unter FPÖ nicht mehr geben

Ein großes Prestigeprojekt der FPÖ in Niederösterreich ist der Corona-Fonds, aus dem während der Pandemie verhängte Strafen rückerstattet werden. Eine ähnliche Maßnahme fordert Landbauer auch für den Bund. „Das muss es nach der Wahl, wenn man mit der FPÖ koaliert, auch auf Bundesebene geben“, so Landbauer im Interview mit dem ORF-Report.

Konkret kündigte der niederösterreichische Landeshauptfrau-Stellvertreter auch an, die Staatsbürgerschaft weiter einschränken zu wollen. Einen Wechsel vom „Asylstatus in die Staatsbürgerschaft“ soll es demnach nicht mehr geben. Landbauer kündigte an, das System „auf den Kopf stellen“ zu wollen. Das werde zwar nicht „von heute auf morgen“ gehen, aber die Freiheitlichen gehen ohnehin von einer längeren Regierungsbeteiligung aus.

Nicht durchsetzen konnte sich die FPÖ in Niederösterreich mit ihrer Forderung nach einer Nulllohnrunde für Politikerinnen und Politiker. Landbauer, der nach einer Gehaltserhöhung im Juni mehr verdienen wird als Landeshauptmann Doskozil oder dessen Parteichef Kickl, sieht dafür die ÖVP verantwortlich. In der Koalition habe man sich auf den Kompromiss geeinigt, die Gehälter erst in der zweiten Jahreshälfte zu erhöhen. Landbauer meinte, er würde seinen Überschuss jetzt ohnehin spenden.

Landbauer: Kein Regierungsbildungsauftrag könnte „Staatskrise“ auslösen

Landbauer, dessen Mutter aus dem Iran stammt, stellte auch klar, dass eine Regierungsbeteiligung der FPÖ nur mit Herbert Kickl denkbar sei. Zuletzt hatte die ÖVP eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen unter Kickl ausgeschlossen. Auch andere Parteien wollen nicht mit der FPÖ koalieren.

Von den Absagen lässt sich Landbauer nicht beeindrucken. Nach der Wahl werde man sehen, wie es um das Wort möglicher Partner stehe. Eine Kurskorrektur in der Sprache oder im Personal sei bei den Freiheitlichen jedenfalls ausgeschlossen. „Wir sagen, was wir meinen“, so Landbauer. Sollte Bundespräsident Alexander Van der Bellen der FPÖ den Auftrag zur Regierungsbildung verweigern, selbst wenn sie stärkste Kraft werden sollte, käme es laut Landbauer jedenfalls zu einer „Staatskrise“. Ob man eine solche Entscheidung akzeptieren würde, ließ der FPÖ-Politiker offen.