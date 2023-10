"Des klane 48er Heftl – Do steht, wo was eineghead." Die neue faltbare Pocket-Trenninfo der Magistratsabteilung (MA) 48 in Wien informiert Bürgerinnen und Bürger der Bundeshauptstadt in 17 Sprachen von Arabisch bis Ukrainisch - und auf Wienerisch! "Mit Humor geht vieles leichter, auch die richtige Mülltrennung. Darauf setzen die 48er immer wieder nicht nur mit ihren witzigen Sprüchen auf Mistkübeln und Fahrzeugen, sondern jetzt auch mit der neuen Mini-Trenninfo auf Wienerisch," freut sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Ziel des Informationsangebots sei es, der Bevölkerung das richtige Mülltrennen nahe zu bringen und sie zum Mitmachen zu motivieren.

"Des klane 48er Heftl" kann man in allen 18 Sprachen auf der 48er-Homepage downloaden – inklusive Faltanleitung zum zuhause Ausdrucken und Entsorgungstipp: "Wennst di dann amoi auskennst, gheards ins Oidpapia."