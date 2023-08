Eine 24-Jährige verletzte sich am Montag in Schruns (Vorarlberg) bei einem Unfall mit einem sogenannten Mountaincart schwer.

Sie kam gegen 15.15 Uhr von der Kartstrecke ab, steuerte über eine fünf Meter hohe Böschung und stürzte auf die darunterliegende Straße ab. Der fahrbare Untersatz der Frau überschlug sich und kam nach etwa 120 Meter in einem Gebüsch zum Stillstand.

Die Verletzte wurde nach der Erstversorgung per Hubschrauber ins Krankenhaus transportiert, informierte die Polizei.

Bei einem Mountaincart handelt es sich um ein dreirädriges Go-Kart für Erwachsene.