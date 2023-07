Nach der Hitze folgt der Schnee? Ganz so schlimm ist es nicht gekommen. Die weißen Flocken sind nur in Tirol und Vorarlberg und über 2200 Metern gefallen. "Maximal sind also die Hochalmen angezuckert", sagt Geosphere-Meteorologe Alfred Neururer. Bis morgen, Donnerstag, dürfte der Schnee dann auch schon wieder geschmolzen sein. Das lässt wohl die Landwirtschaft aufatmen. "Es gibt keine Auswirkungen", sagt Neururer.

An der Gewitterfront gibt es gute Neuigkeiten. "Wir sind fernab von jedem gefährlichen Wetter", weiß Meteorologe Thomas Turecek. Am Mittwoch dürften den Norden und den Osten Österreichs aber noch kräftige Böen mit Windspitzen bis zu 60 km/h treffen.

Die Temperaturen zeigen sich vorerst kühl, steigen am Mittwoch und Donnerstag nur auf höchstens 23 Grad. "Dann geht es wieder in Richtung 30 Grad, es bleibt aber wechselhaft", so der Meteorologe. Extreme Temperaturen, so wie es sie vor etwa zwei Wochen gab, sind bis Anfang August erst einmal nicht mehr zu erwarten.