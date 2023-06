In Taufkirchen an der Trattnach (Bezirk Grieskirchen) in Oberösterreich ist ein Holzverarbeitungsbetrieb in Brand geraten. 23 Feuerwehren waren mit rund 250 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Ein Großbrand ist am Dienstagabend um 22.15 Uhr in einem holzverarbeitenden Unternehmen in Taufkirchen an der Trattnach (Bezirk Grieskirchen/Oberösterreich) ausgebrochen. Der Schaden beträgt laut Erstschätzungen rund zwei Millionen Euro. Das Feuer griff weder auf das benachbarte Areal – lediglich einige Fensterscheiben zerbarsten – noch auf einen Stromversorger in der Nähe über, berichtete die Polizei am Mittwoch. 23 Feuerwehren waren am Löscheinsatz beteiligt.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war vorerst unklar. Mittwochvormittag war ein Brandsachverständiger gemeinsam mit dem Landeskriminalamt auf der Suche nach der Brandursache. Beamten sichteten das Material aus Kameras, die das Entstehen des Feuers gefilmt haben sollten. Am Nachmittag sollte ein Brandmittelspürhund auf dem Areal eingesetzt werden.