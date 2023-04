Ein Beamter der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) hat am späten Ostersonntagnachmittag in Wien-Liesing einen durch einen Messerstich verletzten Mann gefunden. Der außer Dienst befindliche Beamte entdeckte den Verletzten laut Polizeisprecherin Barbara Gass gegen 17.30 Uhr in der Breitenfurter Straße. Eine Rettungssanitäterin, ebenfalls außer Dienst, versorgte 37-Jährigen bereits, der Polizist half ihr dabei.

Der 37-Jährige gab an, dass er in der Nähe in einer Wohnung von einem anderen Mann verletzt worden sei. Die Rettung übernahm die Behandlung, der Polizist ging mit Beamten des Liesinger Stadtpolizeikommandos zu der Wohnung. Einen Mann am Fenster des Erdgeschoßappartements forderten die Polizisten auf, herauszukommen. Der 36-Jährige kam dem ohne Widerstand nach, er wurde festgenommen. Der Verletzte wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, er dürfte nicht in Lebensgefahr sein.

Was die Hintergründe der Tat betrifft, war am Ostermontagvormittag noch alles unklar. Die Einvernahmen der beiden Beteiligten standen noch aus.