Die ÖBB sehen sich besonders oft mit Problemen durch Graffitis konfrontiert. Im Vorjahr konnte ein Duo aus Villach überführt werden, das offenbar seit 15 Jahren sprayte. Ihnen wurde laut ÖBB eine Rekordsumme von insgesamt über 500.000 Euro durch Graffiti-Schäden zugeordnet. Sie sind nicht die Einzigen, die von der ÖBB ertappt und von der Polizei strafrechtlich verfolgt werden, vermeldete die ÖBB bei ihrer veröffentlichten Graffiti-Jahresbilanz. "Insgesamt 32 Sprayer wurden im Jahr 2022 bei der Ausübung ihres 'Hobbys' erwischt, Strafverfolgung und volle Schadenseinforderung inklusive. Das ist eine Steigerung von 52 Prozent im Vergleich zu 2021 (21 Täter). Graffitis sind kein Kavaliersdelikt, sondern Beschädigung fremden Eigentums. Die Aufklärung dieser Straftaten ist ein großer Erfolg und ein Beweis, wie engagiert die ÖBB im Kampf gegen Graffiti-Sprayer vorgehen", so Michaela Huber, Geschäftsführerin bei den ÖBB Operative Services.

2946 Graffitis 2022 gemeldet

2022 wurden insgesamt 2946 Graffitis gemeldet, das sind um 37 Prozent mehr als im Jahr zuvor (2021: 2151 Graffitis). Immer häufiger komme es zu Sachbeschädigungen, wenn Züge an Wendeanlagen und Stationen nur kurzzeitig abgestellt werden. Zum anderen sei die höhere Zahl auf eine bessere Meldequalität und wirksamere interne Vernetzung im Rahmen einer zentralen Mängeldatenbank zurückzuführen.

Was die Schadenssummen angeht, so wurden 2022 erstmals auch jene Kosten mit eingerechnet, die durch den Ausfall bzw. die Stehzeiten der Züge für die Reinigung entstehen. Den ÖBB sei 2022 dadurch ein Schaden von 3,2 Millionen Euro durch Graffitis entstanden. Die überwiegende Anzahl der Vorfälle geschieht in der Ostregion, dazu zählen auch Wiener Neustadt und Stockerau. Weiters sind in Salzburg, in Saalfelden und in Spielfeld-Straß immer wieder Häufungen von Graffiti-Schmierereien festzustellen.

Seit einigen Jahren dokumentiert die ÖBB jedes Graffiti in einer Datendank. Dadurch können selbst länger zurückliegende Delikte aufgeklärt werden. So war es möglich, in den letzten sieben Jahren insgesamt 167 Täter ausforschen zu können. Das sind im Schnitt knapp 24 Täter pro Jahr.

Lebensgefahr für Sprayer



Vielen Sprayern ist nicht bewusst, dass sie sich mit dem illegalen Zutritt zu den Bahnanlagen in Lebensgefahr begeben. Denn auf den Bahnanlagen finden auch nachts Verschubtätigkeiten und Zugverkehre statt. Zudem verfügen die Oberleitungen über 15.000 Volt. Hier kann es bereits bei der reinen Annäherung zu einem Stromschlag kommen.