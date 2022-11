Alkohol am Steuer

Ex-Spitzensportlerin in Unfall verwickelt: Mann starb

Ein 37 Jahre alter Mann ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Asparn, einer Katastralgemeinde von Langenrohr (Bezirk Tulln), getötet worden. In den Unfall soll auch eine ehemalige Spitzensportlerin verwickelt sein.