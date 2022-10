Der Zoll hat auf dem Flughafen Wien in Schwechat 345 Kilo Khat sichergestellt. 30 Kartons von offiziell als Matchateeblätter deklarierter Fracht wurden von Zöllnerinnen und Zöllnern kontrolliert. Tatsächlich bestand die Fracht aus 345 kg getrocknetem Khat, verpackt in rosa Plastiksäcken. Auch in einem Postverteilzentrum wurde "das geschmuggelte und illegale Suchmittel", so Finanzminister Magnus Brunner, sichergestellt.

Weiterer Khat-Aufgriff

Knapp ein Monat nach dem Aufgriff am Flughafen war Diensthund Django an der Reihe: Der dreijährige Drogenspürhund des Zolls bewies bei einer Routinekontrolle des mobilen Kontrollteams im Postverteilerzentrum Inzersdorf den richtigen Riecher und konnte noch einmal 12 kg getrocknetes Khat aus dem Verkehr ziehen.

Die auf dem Airport sichergestellte Ware war als Tee aus Tel Aviv eingeführt worden. Das getrocknete Khat befand sich in rosa Plastiksäcken verpackt. Die Gesundheit der Bevölkerung sei geschützt worden, "indem das geschmuggelte und illegale Suchtmittel gar nicht erst in Umlauf gebracht werden konnte", reagierte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP).

Die weiteren Ermittlungen hat die Polizei übernommen.