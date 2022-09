An der burgenländischen Grenze kam es am Mittwochvormittag bei Andau zu einem schweren Vorfall mit mehreren Schlepperfahrzeugen, berichtet Ö24. Ersten Informationen zufolge soll die ungarische Polizei auf der Jagd nach Schleppern die österreichische Grenze passiert haben. In Andau kam es dann zum Unfall, es gibt Verletzte.

Es soll sich um drei Pkw gehandelt haben. Ein Schlepper konnte festgenommen werden, nach einem weiteren wird derzeit gefahndet.

Involviert war auch die ungarische Polizei im Rahmen des sogenannten grenzüberschreitenden Nacheilens: Einsatzkräfte können die Staatsgrenzen bei Einsätzen überschreiten und unterstützend agieren. "Das ist zwar nicht alltäglich, aber möglich. Dieses Instrument funktioniert sehr gut, auch mit allen anderen Nachbarstaaten", erklärt Helmut Marban, Sprecher der Polizei Burgenland.

Erst Mitte August hatte ein Schlepper bei Kittsee auf der Flucht vor der Polizei einen Unfall verursacht. Damals starben drei Flüchtlinge, 17 wurden verletzt.

„Der tragische Vorfall zeigt einmal mehr die Skrupellosigkeit und Brutalität der international agierenden Schleppermafia. Die bisherige Kooperation mit den ungarischen Behörden wird durch den flexiblen Einsatz von österreichischen Polizisten in Ungarn noch weiter intensiviert werden“, so Gerhard Karner.