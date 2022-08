Das Dach des Auditorium Maximum (Audimax) der Universität Wien ist auf einer Fläche von 400 Quadratmetern begrünt worden. Im Zuge von Sanierungsarbeiten wurde das fast 500 Quadratmeter große Flachdach über dem Hörsaal mit robusten und pflegeleichten Gräsern, Kräutern und Stauden bepflanzt, teilten die Uni und die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) am Dienstag in einer Aussendung mit. So soll innerstädtischen Hitzeinseln entgegengewirkt werden.

"Mit der Begrünung des Audimax-Dachs haben wir eine weitere Grünfläche mitten in der Stadt in einem denkmalgeschützten Gebäude-Ensemble geschaffen", so BIG-Geschäftsführer Hans-Peter Weiss. "Sie beeinflusst das Mikroklima positiv und wirkt der urbanen Überhitzung entgegen." Uni-Vizedirektorin Regina Hitzenberger verwies auf die Sustainable Development Goals als Leitlinie für Gestaltung und Nutzung der Infrastruktur der Universität Wien. "Ein Beitrag für ein nachhaltiges Miteinander ist, dass im dicht bebauten Innenbezirk mit der Begrünung des Audimax-Daches für eine weitere, dringend benötigte, kühle Insel gesorgt wird." BIG und Uni teilen sich die Kosten von 37.000 Euro.

Das Audimax hat rund 750 Sitzplätze und ist der größte Hörsaal im Hauptgebäude der Uni. Derzeit ist es aufgrund der U-Bahn-Bauarbeiten im unmittelbaren Umfeld für den Lehrbetrieb gesperrt - das gilt jedenfalls auch noch für das Wintersemester 2022/23. Veranstaltungen können vereinzelt stattfinden.