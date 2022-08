Ein 28-Jähriger ist am Montagabend bei seiner eigenen Privat-Party in der Wiener Innenstadt überfallen worden. Zum Feiern hatte das Opfer seinen 23-jährigen Nachbar und dessen Freunde, einen 23-jährigen Serben und einen 21-jährigen Österreicher, in seine Wohnung am Schwedenplatz eingeladen. Die Freunde des Nachbarn versuchten, den Gastgeber auszurauben, flüchteten aber, als sich der 28-Jährige wehrte. Eine Polizeistreife nahm den Nachbarn und seine Freunde in der Nähe fest.

Die mutmaßlichen Täter sollen den Hausherrn laut Polizeiaussendung körperlich attackiert und zur Herausgabe von Bargeld, Alkohol, Zigarren und Wertgegenständen gedrängt haben. Gedroht hätten sie dem Opfer laut ersten Angaben der Polizei mit dem "Abstechen". Dem Gastgeber gelang es schließlich, die Angreifer mithilfe eines Pfeffersprays in die Flucht zu schlagen, ohne dass sie etwas erbeutet hatten. Die zunächst flüchtigen Freunde des 23-jährigen Nachbarn, den die Polizei schon unmittelbar nach dem Überfall stellte, wurden nach kurzer Fahndung ebenfalls nahe dem Tatort festgenommen.