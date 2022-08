Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die in der Nacht des 15. Mais in der U3-Station Hütteldorfer Straße in Wien-Rudolfsheim nationalsozialistische Parolen gerufen und fremdenfeindliche Aussagen getätigt haben sollen. Die Gesuchten sollen zudem Fahrgäste angepöbelt und die Arme zum Hitlergruß gestreckt haben, schrieb die Exekutive am Montag in einer Aussendung.

Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus unter der Telefonnummer 01-31310 DW 47810 erbeten. Meldungen können auch anonym gemacht werden.