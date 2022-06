Am Samstag ist beim Kraftwerk in Kirchbichl (Bezirk Kufstein) die Leiche eines 19-jährigen Burschen entdeckt worden, der am 12. Juni in Kundl im schmelzwasserführenden Inn verschwunden war. Der Syrer wollte damals in Richtung Flussmitte zu einer Sandbank schwimmen, wobei er aber nach rund 100 Metern unter das Wasser geriet und nicht mehr auftauchte.

Eine Suchaktion, die bis zum Kraftwerk reichte, blieb zunächst erfolglos. Laut Polizei gibt es keinen Hinweis auf Fremdverschulden.