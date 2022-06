Am kommenden Wochenende dürfte es sich wieder auf Österreichs Straßen abspielen, kündigte der ARBÖ am Dienstag an. Aufgrund des Donauinselfests und des Kiss-Konzerts in der Stadthalle sei in Wien mit erheblichen Staus zu rechnen. Auf den Transitrouten wiederum wird sich der Sommerferienbeginn in Nordrhein-Westfalen auswirken.

Hauptreisetag wird einmal mehr der Samstag sein, vor allem ab dem

Vormittag bis in den späten Nachmittag wird in Richtung Süden viel

Geduld gefragt sein. Betroffen werden vor allem die klassischen

Staustrecken sein wie:

Brennerautobahn (A13), zwischen Matrei und Innsbruck

Fernpaßstrecke (B179), im gesamten Verlauf, speziell vor dem

Lermooser- und Grenztunnel Vils/Füssen

Fernpaßstrecke (B179), im gesamten Verlauf, speziell vor dem Lermooser- und Grenztunnel Vils/Füssen Karawankenautobahn (A11), vor dem Karawankentunnel

Pyhrnautobahn (A9), vor der Tunnelkette Klaus, vor dem Bosrucktunnel

und vor dem Gleinalmtunnel

Pyhrnautobahn (A9), vor der Tunnelkette Klaus, vor dem Bosrucktunnel und vor dem Gleinalmtunnel Tauernautobahn (A10), im Großraum Salzburg, auf der

Tauernscheitelstrecke sowie zwischen dem Katschbergtunnel und Villach

Auch mit langen Grenzwartezeiten am Walserberg, in Suben oder in

Kufstein/Kiefersfelden ist zu rechnen. "Planen Sie deshalb auf den

erwähnten Strecken mehr Zeit ein", rät der ARBÖ Informationsdienst.