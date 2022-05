Ein unbekannter Mann soll am Nachmittag des 30. April 2022, gegen 15.30 Uhr, eine 39-jährige Frau in der Gablenzgasse in Wien-Ottakring geschlechtlich genötigt und dann beraubt haben, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Die Polizei ersucht nun um Hinweise, um den Tatverdächtigen zu finden. Dank einer Überwachungskamera eines nahe gelegenen Geschäfts gibt es ein Foto des Tatverdächtigen.

39-Jährige verfolgt, genötigt und bestohlen

Der mutmaßliche Täter soll zwischen 35 und 45 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und von mittlerer Statur sein. Zum Tatzeitpunkt habe er Bart und Sonnenbrille getragen. Passiert ist der Vorfall vor der Haustüre der 39-Jährigen. Sie habe sich am Heimweg von einem Lebensmitteleinkauf befunden und soll von einem Unbekannten verfolgt worden sein. Vor der Haustüre habe ihr dieser Hilfe angeboten, die sie aber ablehnte. Daraufhin soll der Mann sie von hinten umklammert und sich an der Frau gerieben haben. Dabei habe er auch ihren Oberschenkel berührt. Anschließend soll er von ihr abgelassen haben und geflüchtet sein.

Dass ihre Geldbörse fehlte, habe die Frau erst in ihrer Wohnung bemerkt. Die Geldbörse fand sie zwar vor dem Hauseingang, jedoch fehlte Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich.